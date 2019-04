ATP Barcellona, Fognini dà forfait; Anderson salta tutta la stagione sul rosso

Fabio Fognini dà forfait a Barcellona. Il tennista ligure, che è reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Monte-Carlo nonostante diversi infortuni, deve ritirarsi per un problema a una coscia. Visibilmente zoppicante nei giorni scorsi, aveva aspettato a causa del bye come testa di serie, ma poi ha svolto l'allenamento delle 11 e ha deciso che non poteva proseguire. Al suo posto è subentrato il lucky loser Roberto Carballes Baena. Salterà invece tutta la stagione sul rosso Kevin Anderson, vittima di un problema a un gomito. La sua speranza è di poter rientrare per Wimbledon, dove ha tanti punti da difendere.