Nadal a fatica: Leonardo Mayer piegato in rimonta al terzo set

Buona la prima ma a fatica. L'esordio di Rafael Nadal all'ATP 500 di Barcellona è vincente, ma non certo nelle modalità a cui ci ha abituato il Re della terra rossa. Lo spagnolo supera l'argentino Leonardo Mayer in tre set, rimettendo in piedi il match dopo aver perso il primo parziale al tiebreak. Finisce 6-7(9) 6-4 6-2 in quasi 3 ore di gara (2h e 52), per un Nadal che dimostra di non essere ancora al meglio della condizione, dal punto di vista mentale oltre che fisico. Agli ottavi sarà dunque derby spagnolo, visto che l'avversario dell'11 volte campione del torneo catalano sarà David Ferrer, vittorioso in scioltezza su Lucas Pouille.