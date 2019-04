Nadal cade contro Thiem! L'austriaco vola in finale contro Medvedev

È stato grande spettacolo al “Barcelona Open Banco Sabadell”, ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.609.135 euro in corso sulla terra rossa spagnola. Il padrone di casa Rafael Nadal, dopo la grande delusione di Montecarlo (sconfitto in semifinale dal nostro Fabio Fognini), è stato costretto a subire un nuovo ko al penultimo turno dal n.5 del mondo Dominic Thiem. Il 25enne nativo di Wiener Neustadt si è confermato rivale molto complesso per Rafa sul rosso, considerando i due successi ottenuti dall’austriaco nel 2017 (quarti di finale a Roma) e nel 2018 (quarti di finale a Madrid).

Un match ad alti contenuti tecnici quello sulla terra iberica che ha visto dunque il trionfo di Thiem con lo score di 6-4 6-4 in 2 ore e 5 minuti di gioco. Il n.2 del ranking non ha trovato la giusta continuità al servizio, soffrendo tanto con la seconda di servizio e lasciando campo libero alle accelerazioni di dritto del suo avversario. E così i due break concessi dal maiorchino in tutto il confronto gli sono stati letali. Ci ha provato il campione di Manacor a rientrare in partita nel decimo game del secondo set, avendo sulla racchetta tre palle break. L’austriaco, però, ha giocato in maniera perfetta, andandosi a prendere una vittoria significativa nel giardino di casa di Rafa.

Il n.5 del mondo dovrà dunque affrontare nella finale di domani il russo Daniil Medvedev che, dopo la semifinale conquistata a Montecarlo, si è tolto la soddisfazione di qualificarsi per l’ultimo turno a Barcellona, superando 6-4 3-6 7-5 il giapponese Kei Nishikori (n.7 del ranking). Una vittoria di grande tenacia quella dell'”Orso” russo (n.14 del ranking). Sciorinando un tennis molto incisivo, specie con il suo rovescio bimane, il tennista dell’Est è riuscito a piegare la strenua resistenza del nipponico, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta del rivale. Nell’atto conclusivo, dunque, ne vedremo delle belle.