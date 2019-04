Nadal: "I ko con Thiem e Fognini sono diversi, ora guardo al futuro con rinnovato ottimismo"

Quando il dominatore della terra rossa, Rafael Nadal, lascia per strada un set in un match sul “rosso” è già di per sé una notizia. Quando lo spagnolo perde un incontro sulla sua superficie preferita nel corso di un anno, si parla di grande sorpresa. Quando i ko del fuoriclasse spagnolo diventano due, nel breve volgere di due tornei, il Master 1000 di Montecarlo e l’ATP 500 di Barcellona, allora sì che siamo di fronte a qualcosa di clamoroso ed epocale!

Dopo la “lezione” subita da parte del nostro Fabio Fognini nel Principato più famoso del mondo, nella giornata di ieri il numero 2 del ranking è caduto ancora, per giunta in Catalogna, dove aveva già vinto in ben 11 edizioni. La sconfitta è giunta per mano dell’austriaco Dominic Thiem, non certo un novellino su questa superficie, anzi, ma per il maiorchino è arrivato un secondo stop davvero inatteso.

" Non c’è molto da girarci attorno, ho vissuto una settimana difficile, sin dal primo incontro con Leonardo Mayer – queste le parole dello spagnolo riportate da tennisworlditalia.com – Quantomeno contro Thiem sono tornato a divertirmi in campo e ho perso contro un avversario di livello massimo. Dal mio punto di vista posso dire di essere rimasto in gara fino alla fine, ma non ho avuto troppe chance di successo nel 4/6 4/6 finale. Cerco di guardare il momento in maniera positiva, confidando di avere posto basi migliori in vista dei prossimi appuntamenti "

Un altro ko, quindi, per il miglior giocatore della storia sulla terra rossa. Ma, rispetto alla sconfitta patita con Fognini, le differenze sono sostanziali. A Montecarlo ho vissuto una partita che mi ha fatto male, contro Thiem è stato tutto diverso. Ci sono cadute che ti segnano, come quella del Principato, mentre quella di Barcellona mi può solo fare bene ed aiutare a crescere”.

Nel complesso, quindi, il nativo di Manacor (che a giugno festeggerà il suo 33esimo compleanno) rimane fiducioso sulla sua attuale condizione.

" Devo ammettere che era da tempo non mi trovavo così bene sulla terra. Penso che sia stata la mia migliore versione dell’anno su questa superficie. Oggi ho giocato nel modo che mi ha procurato tante vittorie. Il rivale austriaco, inoltre, merita solo complimenti. Ha disputato un grande match e ha vinto giustamente. Dominic è sempre un grande giocatore, mentre io ho servito male "

Il prossimo appuntamento per Nadal sarà a Madrid per il Master 1000 della capitale spagnola. La storia sarà decisamente differente perchè avremo condizioni uniche, come l’altura. Pensando al mio gioco la prospettiva è diversa. Sento energia, voglia ed entusiasmo. Quando ne passi di tutti i colori sei arrabbiato e dopo Indian Wells mi è successo un po’ questo. Dovrò recuperare in questo aspetto lavorando giornalmente”

