Thiem annienta Medvedev e conquista il titolo: è l'austriaco il re di Barcellona

Dominic Thiem conquista l’ATP 500 di Barcellona (Spagna), piegando in due set il russo Daniil Medvedev (n.14 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 14 minuti di partita. L’austriaco conquista il secondo titolo dell’anno dopo Indian Wells e nel feudo di Rafael Nadal mette in luce le sue grandi qualità sul rosso. Per lui è il 13° torneo vinto in carriera e 23 anni dopo Thomas Muster pone il marchio di un giocatore austriaco sulla terra catalana.

Nel primo set Medvedev parte forte, imprimendo grande profondità ai suoi colpi e strappando il servizio a Thiem. Non si scoraggia il n.5 del ranking e iniziando a macinare il suo tennis, che gli ha permesso di eliminare Nadal nel turno precedente, l’austriaco toglie tante sicurezze al rivale. Con colpi di rara potenza, specie con il dritto, Thiem ottiene il break nel quinto e nel settimo game e da quel momento Medvedev è travolto da un vero e proprio fiume in piena. Il 25enne nativo di Wiener Neustadt disegna sul campo traiettorie imprendibili per il tennista dell’Est, costretto a cedere la frazione sul 6-4.

Nel secondo set si assiste ad un assolo. Dominic suona la nona sinfonia come Ludwig van Beethoven sul campo di Barcellona. Usando la sua racchetta come una bacchetta dirige l’orchestra e archivia la pratica sul 6-0 forte di 15 winners e di un tennis d’alta scuola.