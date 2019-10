Manca un solo match alla consueta pizza con i raccattapalle e Roger Federer potrebbe presentarsi all’appuntamento con l’ennesimo titolo in tasca nella sua Basilea.

Il nove volte campione regola con grande attenzione e lucidità al servizio Stefanos Tsitsipas, autore quest’anno della prima grande delusione dello svizzero agli Australian Open. Il greco salva tre palle-break nel terzo gioco ma cede al quinto. Federer, forte del 6-4, strappa il servizio al suo avversario anche in apertura di secondo set.

Al contrario, il padrone di casa concede la prima palla-break solo nel decimo gioco del secondo parziale, quello che gli consegna la vittoria con un doppio 6-4 in un’ora e 18 minuti di saggia gestione. Roger Federer sfiderà in finale Alex De Minaur, a sua volta vittorioso in una battaglia di tie-break sul gigante Opelka (7-6 6-7 7-6).

Lo svizzero andrà a caccia del decimo titolo a Basilea, dove potrebbe eguagliare la doppia cifra, record che già detiene ad Halle. Per il 38enne è la 15esima finale in carriera agli Swiss Indoors (la 13esima di fila con una striscia aperta di 23 partite vinte) dove vanta nove successi ma anche cinque ko all'ultimo atto: nel 2000 e nel 2001, rispettivamente contro Enqvist e Henman - quando ancora doveva iniziare l’era Federer - e successivamente nel 2009 contro Djokovic e nel biennio 2012-13 contro Juan Martin del Potro.