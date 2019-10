Wawrinka dà forfait per mal di schiena, Federer in semifinale senza giocare

La vittoria lottata contro Francese Tiafoe in 2 ore e mezza di gioco e arrivata solo al tie-break del terzo set è stata di fatto un sacrificio vano per Stan Wawrinka. Il tennista elvetico ha dovuto infatti dichiarare forfait per un problema alla schiena acutizzatosi proprio dopo nell’ultimo gioco del match contro Tiafoe.

"Mi sono infortunato alla schiena proprio nell'ultimo gioco - ha spiegato Wawrinka qualche ora dopo il termine della partita - E per questo non potrò scendere in campo venerdì". Assente nel 2017 dopo la sua doppia operazione al ginocchio e forfait all'ultimo minuto anche lo scorso anno sempre per un problema alla schiena, il torneo di Basilea sembra non portare particolarmente fortuna a Stan Wawrinka.

Tanto rammarico per il pubblico di casa che vede così sfuggire la partita più attesa, ovvero il derby che avrebbe dovuto giocare ai quarti di finale contro Roger Federer. Il basilese vola così in semifinale del torneo di casa senza nemmeno giocare: attenderà il vincente del match tra Tsitsipas e Krajinovic.