Atp Budapest: forfait di Cecchinato

Marco Cecchinato non sarà in gara all''Hungarian Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. A tabellone già compilato, per via di un malessere è arrivato il forfait dell'azzurro, numero 17 del ranking mondiale e terza testa di serie (avrebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno), che dunque non può difendere il titolo conquistato nel 2018.