Atp Budapest: Giannessi eliminato nelle qualificazioni

Giornata d'esordio per i quattro azzurri in gara nelle qualificazioni dell'Hungarian Open, torneo ATP 250 che si disputa sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. Niente da fare per Alessandro Giannessi, numero 161 del ranking mondiale, che ha ceduto per 63 64, in un'ora e 11 minuti, al serbo Miomir Kecmanovic, numero 91 Atp e prima testa di serie delle qualificazioni.