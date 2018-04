Cecchinato, il derby è dolcissimo: battuto Seppi, è in finale a Budapest

Da lucky loser alla finale è un attimo. Lo sa bene Marco Cecchinato, protagonista di una settimana da sogno a Budapest.

Anche la semifinale contro Andreas Seppi sorride infatti al tennista siciliano, bravissimo in più punti della partita a non abbattersi mai. Viene da pensare al primo set, quando avanti di un break è stato prima ripreso e poi superato da Seppi, per il 7-5 che era valso all’altoatesino il primo parziale. Ma viene soprattutto da pensare al secondo set, quando nel momento più delicato Cecchinato è stato bravo a non andare ko, ovvero sul mini-break che era valso a Seppi il 4-2 nel tie-break. Lì, il più esperto Andreas, si è un po’ bloccato, ma proprio da lì Cecchinato è anche salito con il suo tennis, giocando ancor più solido a sfruttando tutte le sue chance.

Insomma, il leitmotiv della settimana è stato proprio quello: sfruttare le proprie occasioni. Cecchinato ci è fin qui riuscito alla grande, godendosi così la prima finale a livello ATP della carriera. Domenica, il tennista siciliano, affronterà il vincente della sfida tra Bedene – giustiziere nei quarti dell’altro exploit azzurro Sonego – e Millman. In entrambi i casi non una sfida impossibile, anche se con lo sloveno sarebbe certamente più complicata.

La certezza però è che comunque vada Cecchinato da lunedì sarà per la prima volta almeno dentro i primi 70 del mondo. Insomma, seppur senza strepitosi fenomeni, dal punto di vista del tennis maschile italiano, qualcosa si muove.