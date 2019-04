Andreas Seppi esce al primo turno in Ungheria: battuto in tre set da Filip Krajinovic

Termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Budapest. Sulla terra battuta ungherese, l’altoatesino esce per mano del qualificato serbo Filip Krajinovic, che si impone per 6-2; 6-7 (3); 7-5, dopo aver mancato cinque match point nel secondo set, nel giro di due ore e 42 minuti.

Cronaca

Nel primo set, Seppi parte bene ma al terzo game non coglie due occasioni per il break del 2-1 e poi subisce una striscia di 11 punti consecutivi, che si inseriscono in un parziale di 20-2 che porta il serbo sul 5-1 prima di una comoda chiusura all’ottavo game sul 6-2 in 31 minuti. Nel secondo set l’azzurro è ancora costretto ad inseguire, e subisce il break nel terzo game, rischiando di capitolare anche nel settimo game, quando cancella l’opportunità del 2-5 prima di trovare il 3-4. La situazione si ripete nel nono gioco, quando Seppi, sotto 3-5 è costretto ad annullare bel quattro match point per pervenire poi al 4-5. Krajinovic va a servire per il match, ma non sfrutta un ulteriore match point prima di subire il controbreak. Si va al tiebreak e Seppi scappa subito via sul 3-0 andando poi a chiudere sul 7-3.

Nel terzo set a però è nuovamente Seppi a dover rincorrere, dato che l’azzurro subisce il break nel quarto gioco e non riesce a convertire due opportunità per l’immediato controbreak nel game successivo. Il serbo però dal 4-1 si fa rimontare fino al 4-4 (il controbreak arriva nel settimo game), ma quando tutto fa pensare ad un altro tiebreak, ecco che nel dodicesimo game, quando Seppi va a servire per rimanere nel match, arriva il break a zero del serbo che vince 7-5 in 55 minuti.