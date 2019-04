Berrettini approda ai quarti a Budapest

Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale dell''Hungarian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. Il 23enne romano, numero 55 del ranking mondiale, ha sconfitto per 7-6(8) 6-2, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, lo sloveno Aljaz Bedene, numero 74 Atp, prendendosi anche la rivincita per la sconfitta rimediata dal 29enne di Lubiana dodici mesi fa proprio al secondo turno sulla terra ungherese. Matteo nel tie-break del primo parziale ha salvato due set-point (sul 6-7 e sul 7-8) prima di aggiudicarselo per 10 punti ad 8 e di dilagare poi nella seconda frazione. Venerdì nei quarti Berrettini dovrà vedersela con il vincente del match tra il croato Marin Cilic, numero 11 Atp e prima testa di serie del torneo, e l’uruguaiano Pablo Cuevas, sceso al numero 73 del ranking mondiale.

Nel tardo pomeriggio torna in campo Jannik Sinner, reduce dalla prima vittoria in un main draw del circuito maggiore. Il 17enne di San Candido, numero 314 del ranking mondiale, ripescato come lucky loser (a seguito della cancellazione per un infortunio al gomito del serbo Dusan Lajovic, finalista domenica scorsa a Montecarlo), dopo aver sconfitto all’esordio per 6-4 al terzo il 20enne ungherese Mate Valkusz, numero 323 Atp, in gara con una wild card, si gioca un posto nei quarti con il serbo Laslo Djere, numero 33 Atp e quinta testa di serie del torneo: tra i due non ci sono precedenti. Il giovane allievo di Riccardo Piatti è brillante protagonista in questo inizio di stagione con il primo titolo challenger conquistato a Bergamo e poi due successi a livello ITF, nei 25.000 dollari di Trento e Santa Margherita di Pula. Oggi debuttano i principali favoriti: la prima testa di serie è il croato Marin Cilic, numero 11 Atp, che precede il connazionale Borna Coric, numero 15 Atp, e il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 18 Atp. Per tutti e tre ingresso in gara direttamente al secondo turno.