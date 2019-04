E’ un super Matteo Berrettini a conquistare la finale dell’ATP di Budapest 2019 di tennis. Sulla terra rossa ungherese l’azzurro conquista il secondo atto conclusivo in carriera superando con il punteggio di 6-4 6-2 il serbo Laslo Djere (n.33 del mondo) in 1 ora e 15 minuti di partita. Con questo risultato, l’italiano accede alla finale, come detto, compiendo un grande balzo in classifica mondiale: il romano infatti è ora n.41 ATP (suo best ranking). Nel match di domani dovrà affrontare il serbo Filip Krajinovic (n.105 del mondo) che ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert (n.49 ATP) con lo score di 6-2 6-2.

Nel primo set, dopo aver annullato una palla break nel secondo game, il nostro portacolori strappa il servizio al rivale nel terzo gioco, dando libero sfogo al proprio talento. Con colpi di rara potenza, Matteo si apre il campo, inducendo spesso e volentieri il serbo all’errore. La velocità di crociera dell’italiano è molto alta, al pari della continuità in battuta: Matteo conquista l’80% dei punti con la prima di servizio, rendendo difficoltosa a Djere la risposta. La frazione va in archivio sul 6-4, con un turno al servizio chiuso a zero dal classe ’96 del Bel Paese.

Nel secondo set, sulle ali dell’entusiasmo, Berrettini lascia andare il braccio e per l’avversario c’è poco da fare. Il break in apertura e nel quinto game mettono in ghiaccio il confronto. L’azzurro esprime un tennis molto concreto ed efficace, non avendo alcun cedimento dal punto di vista mentale. Con sicurezza, quasi disarmante, Matteo pone fine alla contesa sul 6-2 e il sogno magiaro può continuare a suon di dritti devastanti.