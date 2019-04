E’ un momento magico per il tennis maschile italiano. Al trionfo di Fabio Fognini a Montecarlo, alle scelta della città di Torino come sede delle ATP Finals del 2021, si è aggiunta anche la prima vittoria della carriera in un tabellone principale di un torneo ATP di Jannik Sinner. Il 17enne di San Candido, numero 314 della classifica mondiale, ha sconfitto a Budapest l’ungherese Mate Valkusz in tre set con il punteggio di 6-2 0-6 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco.

Un inizio di partita perfetto dell’altoatesino, che domina il tennista di casa e si porta sul 5-0, strappando per due volte il servizio a Valkusz. L’ungherese ha una reazione nel sesto e settimo gioco, accorciando fino al 5-2, ma Sinner riesce a chiudere poi sul 6-2 la prima frazione.

Valkusz, numero 323 del mondo ed entrato in torneo con una wild card, ribalta completamente l’inerzia della partita nel secondo set. L’ungherese ottiene subito il break in apertura e poi strappa il servizio anche nel terzo e quinto game, vincendo a zero il secondo set.

Nella terza frazione Sinner ricomincia a giocare come nel primo set. Break nel secondo game e l’altoatesino scappa sul 3-0. Nel settimo gioco Valkusz riesce a recuperare il break di svantaggio, ma da quel momento i due tennisti non tengono più il servizio. Break ancora di Sinner, nuovo controbreak di Valkusz e nel decimo game ancora il nativo di San Candido riesce a togliere la battuta all’avversario. E’ il gioco decisivo ed è quello che dà il 6-4 e la vittoria a Sinner.

Adesso il 17enne azzurro affronterà nel prossimo turno il serbo Laslo Djere, numero 33 del mondo e quinta testa di serie. A Budapest è presente anche Matteo Berrettini, anche lui al secondo turno, dove affronterà lo sloveno Aljaz Bedene.