Si ferma al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Buenos Aires. L’azzurro è stato sconfitto in due set, 6-4 7-6(3), dallo spagnolo Roberto Carballes Baena.

E’ una sconfitta pesante questa per il tennista sicialiano. Forse un po’ più pesantre della altre. Cecchinato infatti difendeva qui il titolo vinto lo scorso anno, l’ultimo della sua carriera prima dell’inizio della lunga crisi del 2019.

Dopo una grande finale su Schwartzman giocata lo scorso anno, infatti, Cecchinato, non ha praticamente mai più ritrovato il suo livello. Il 2019 è proseguito infatti con una serie infinita di sconfitte, con Marco mai più in grado di vincere 2 partite consecutive a livello di circuito maggiore se non al Masters 1000 di Monte Carlo (ma nei Challenger di Szczezin, in qualche tabellone di qualificazione, oppure due settimane fa al Challenger di Punta de l’Este).

Marco CecchinatoImago

Un torneo, quello Challenger di Punta de l’Este, che pareva aver ridato un po’ di fiducia a Cecchinato, che si qualificato fino alla finale, poi persa con Monteiro in una partita tirata e conclusa per 7-5 a favore del brasiliano al terzo set.

Poi due nuovi ko al primo turno: quello di settimana scorsa all’ATP 250 di Cordoba con Londero e quello odierno a Buenos Aires.

Cecchinato perde così i 250 punti che ancora lo “tenevano a galla” in classifica, scivolando per la prima volta dall’aprile 2018 fuori dai primi 100 del mondo. Un percorso che due anni fa fu fulmineo; dove l’highlight fu chiaramente la semifinale al Roland Garros e il culmine in qualche mese dopo – ottobre – quando sfondò per la prima volta la Top20. Per via dei pochissimi punti raccolti Cecchinato toccò anche il suo best ranking proprio un anno fa, nel febbraio 2019, quando dopo questo successo a Buenos Aires si issò fino alla posizione n°16 della classifica ATP: diventando il sesto italiano di sempre più in alto nel ranking ATP dopo Panatta, Barazzutti, Berrettini, Fognini e Bertolucci.

Marco Cecchinato, l'eroe inatteso del Roland Garros 2018Imago

Oggi Cecchinato dovrà provare a ripartire di nuovo, con una classifica a cui prestare attenzione: al momento alla virtuale posizione 110 del mondo, infatti, sarebbe di poco già fuori dal limite per un posto sicuro al main draw del Roland Garros. Il vantaggio, di contro, può essere un altro: con pochi punti da difendere e meno pressione, può ricominciare una nuova scalata. Più complicata, certo, ma per i suoi picchi di tennis non impossibile.