ATP Challenger Lexington: Jannik Sinner in semifinale, vittoria in rimonta contro Lee

La nottata italiana è portatrice di grandi notizie per il tennis azzurro. Jannik Sinner (n.194 del mondo) si è imposto nei quarti di finale dell’ATP Challenger a Lexington (Stati Uniti) contro il sudcoreano (n.203 del ranking) Duck Hee Lee. Un successo in rimonta del giovane altoatesino, ancora una volta capace di risalire la china, mettendo in mostra doti caratteriali importanti. 4-6 6-3 6-1 lo score in favore del giocatore nostrano, che stacca il biglietto per la semifinale dove affronterà lo statunitense Juan Cruz “JC” Aragone (n.268 del mondo).

Nel primo set Jannik fatica a trovare la giusta precisione nei suoi colpi e il break subito nel secondo game lo conferma. Sinner soffre la pressione dell’avversario e nel quarto game è costretto nuovamente ad annullare due palle del doppio break. Il nostro portacolori, però, resta aggrappato alla frazione ed è abile a sfruttare un brutto settimo game di Lee, che a zero perde la battuta. Sfortunatamente per l’italiano, la resa al servizio non è all’altezza della situazione e c’è il break del decimo gioco del sudcoreano, che vale il parziale sul 6-4.

Nel secondo set Sinner inizia con un piglio diverso. La sua grande profondità viene premiata dal doppio break che lo porta sul 4-0. Un piccolo passaggio a vuoto nel sesto game non cambia la storia di una frazione letteralmente dominata dal rappresentante del Bel Paese, in grado di scandire i ritmi del confronto a proprio piacimento. Il terzo break del nono gioco ha infatti il sapore della condanna per Lee, costretto a cedere sul 6-3, piegato dai colpi di Jannik.

Nel terzo set si assiste a una replica. Il n.194 ATP non ha pietà e, con vincenti di pregevole fattura, strappa il servizio in due circostanze (secondo e quarto gioco) al rivale, indirizzando il parziale e il match in proprio favore. Un tennis d’alto profilo quello dell’altoatesino e il 6-1 non ammette repliche.