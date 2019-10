ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019: buona la prima per Jannik Sinner

Buona la prima per Jannik Sinner nel match del secondo turno dell’ATP Challenger di Mouilleron-Le-Captif (Francia). L’azzurro ha sconfitto in due set (7-5 6-1) il francese Tristan Lamasine (n.221 del mondo), contro cui spesso si è scontrato quest’anno e capace di batterlo nel primo turno a Lione, dopo che il transalpino era stato ripescato nel tabellone principale da lucky loser in conseguenza del ko proprio contro Jannik nell’ultimo turno delle qualificazioni. Una storia infinita che ora ha anche questo episodio. Il nostro portacolori, dunque, affronterà negli ottavi di finale il ceco Lukas Rosol, che ha sconfitto la testa di serie n.2 del tabellone Gregoire Barrere per 7-5 6-3.

Nel primo set Sinner cerca subito di mettere sotto pressione il rivale, creandosi una chance break, però non sfruttata dall’altoatesino. Lamasine, però, non sta a guardare ed è abile a sfruttare un turno al servizio complicato dell’italiano per portarsi avanti nello score 4-2. Il n.127 del ranking reagisce prontamente e, annullando due set point nel decimo gioco, infila una serie di 5 game a 0 dal 2-5 che gli permette di conquistare il parziale sul 7-5.

Nel secondo set si assiste al dominio di Jannik. La consapevolezza della frazione vinta precedente consente all’azzurrino di giocare sciolto e arrivano due break in successione nel primo e nel terzo game. Il match è in ghiaccio e la chiosa è suggellata dal terzo break della frazione, che vale il 6-1 conclusivo.

