ATP Chengdu: Dimitrov e Shapovalov ai quarti di finale, eliminati Isner e Auger-Aliassime

Stabilito il tabellone dei quarti di finale nel torneo ATP di Chengdu. Tra i migliori otto sul cemento cinese c’è Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha superato con un doppio 7-5 il britannico Daniel Evans ed ora affronterà l’ucraino Alexander Bublik, che ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-4 7-5.

Eliminate le prime due teste di serie. L’americano John Isner ha perso la battaglia dei tiebreak con il bielorusso Egor Gerasimov, che si è imposto in rimonta per 6-7 7-6 7-6. Fuori anche il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha perso per 6-4 6-7 6-4 contro il portoghese Joao Sousa.

Vince in rimonta Denis Shapolavov, che ha superato il qualificato americano Bradley Klahn con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 dopo oltre due ore di gioco. Avanzano anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il cileno Christian Garin, che hanno sconfitto rispettivamente il francese Benoit Paire e lo spagnolo Fernando Verdasco.

Il riepilogo dei risultati

Dimitrov (Bul) b. Evans (Gbr) 7-5 7-5

Carreno Busta (Spa) b. Paire (Fra) 6-3 3-6 6-3

Garin (Chi) b. Verdasco (Spa) 6-3 3-6 6-3

Shapovalov (Can) b. Klahn (Usa) 3-6 6-3 7-6

Sousa (Por) b. Auger-Aliassime (Can) 6-4 6-7 6-4

Bublik (Kaz) b. Thompson (Aus) 6-4 7-5

Harris (Rsa) b. Lajovic (Srb) 6-3 6-3

Gerasimov (Blr) b. Isner (Usa) 6-7 7-6 7-6