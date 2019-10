Il sorteggio non è stato dei migliori per Matteo Berrettini, che all’esordio dell’ATP di Pechino si è trovato di fronte la mina vagante del circuito, Andy Murray. Non si erano mai affrontati prima questi due tennisti e il verdetto è amaro per il semifinalista degli US Open.

Berrettini era la testa di serie numero otto e cercava punti importanti in ottica ATP Finals. Questa eliminazione sarà dunque una grande occasione per tutti i suoi avversari, tra i quali anche Fabio Fognini, per guadagnare punti nel ranking. Lo scozzese cresce di partita in partita e ottiene il successo più prestigioso da quando è rientrato in campo dopo l’operazione all’anca: sir Andy non batteva un top 20 da più di un anno e lo fa dimostrando di aver ritrovato fiducia e condizione fisica.

Berrettini parte bene al servizio e nel quinto game ottiene il break. Un vantaggio che il romano sembra poter conservare tranquillamente e, invece, nel decimo game un passaggio a vuoto si rivela fatale. Anche l'inizio di secondo set è ottimo per Berrettini, che strappa subito in apertura il servizio all'avversario e si porta sul 2-0. Nel terzo game, però, arriva l'immediata reazione di Murray, che ottiene il contro-break.

Il numero tredici del mondo ha ben quattro palle break nel sesto game, ma Murray riesce ad annullarle tutte e mantiene la parità. Al secondo tie-break è grande battaglia e Berrettini sul 4-4 fa una scelta scellerata con la palla corta che gli rimane sulle corde. Murray annulla due set-point e chiude il match alla prima chance utile dopo poco più di due ore. In una sorta di derby contro il britannico Cameron Norrie, lo scozzese potrà confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.