Fabio Fognini soffre tantissimo ma alla fine la spunta nel match valido per il primo turno dell’ATP di Pechino (Cina) contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.60 del mondo). L’azzurro (n.12 ATP) si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (8), sprecando diverse occasioni nel tie-break ma prevalendo in 2 ore e 31 minuti di partita. Il ligure se la vedrà, dunque, agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev (n.35 del mondo), impostosi 6-2 7-5 contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.26 del ranking). L’italiano è nettamente in vantaggio nel computo dei precedenti contro il tennista dell’Est (4-1).

Nel primo set Fognini strappa in apertura il servizio al kazako, annullando poco dopo tre palle del controbreak. Fabio va a corrente alternata e perde il turno in battuta nell’ottavo game, per poi però rifarsi nel nono, agevolato anche da alcuni errori di Kukushkin. Avanti nello score, il tennista di Arma di Taggia chiude in proprio favore la frazione sul 6-4, con 2 ace all’attivo e il 73% dei punti ottenuti con la prima di servizio.

Nel secondo set entrambi hanno una resa altamente deficitaria in battuta. Nel primo e secondo game, infatti, si assiste al classico scambio di break e controbreak che si ripete anche nel quinto e sesto gioco. Fognini, purtroppo, è decisamente falloso e non trova la misura del suo tennis. Arriva, infatti, il terzo break di Kukushkin nel parziale nel decimo game, che costa la frazione (6-4) al nostro portacolori.

Nel terzo set Fabio comincia bene, conquistando il break nel quinto game. Improvvisamente, però, la luce si spegne nei turni al servizio: due break consecutivi del kazako ribaltano completamente la situazione e mettono con le spalle al muro il ligure. Sotto 5-3, Fognini fa vedere colpi pregevoli e ottiene il controbreak che porta la frazione al tie-break. L’azzurro dà grandi accelerazioni al suo gioco, portandosi avanti 6-2 con cinque match point a disposizione. Incredibilmente dilapida questo vantaggio ma trova comunque la forza per un costruirsi una sesta chance e chiudere 8-6.

