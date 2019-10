Fabio Fognini rimontato e battuto nei quarti di finale da Karen Khachanov

Nei quarti di finale del China Open, torneo ATP 500 di Pechino sul cemento della capitale cinese Fabio Fognini, numero 12 del mondo, è stato battuto in rimonta dal russo Karen Khachanov, numero 9 del ranking, col punteggio di 3-6 6-3 6-1 in un’ora e 47 minuti di gioco.

Contrariamente a quanto spesso gli accade Fognini parte benissimo tenendo a zero il servizio nel primo game del match e strappandolo all’avversario in quello successivo, sul 3-0 ha altre due palle break consecutive ma non le sfrutta e nel quinto gioco la battuta la cede lui per poi riprendersi immediatamente il break di vantaggio, stavolta mantenendolo fino a chiudere il parziale in 36 minuti.

Fabio ha una palla break sull’1-1 del secondo set per prendere il controllo totale del match ma non la sfrutta. Il 23enne nativo di Mosca è più centrato e Fabio subisce il break nel sesto gioco consegnandolo all’avversario con una clamorosa volée di dritto sbagliata a campo spalancato, nel game successsivo Khachanov si salva da 0-30 e poi non ha problemi a restituire al 32enne di Arma di Taggia in 39 minuti di gioco il 6-3 subito nel primo parziale.

Fognini nel terzo parziale comincia al servizio e si porta 40-15 ma a quel punto subisce una serie di 8 punti di fila e il russo si porta così sul 2-0 e ora è lui ad avere il pieno controllo del match, difatti nel quinto game arriva un altro break a suo favore con un doppio fallo di Fabio chiudendo poi il match aggiudicandosi gli ultimi quattro game. Per il russo ora ci sarà il vincitore della supersfida tra l’austriaco Dominic Thiem e il britannico Andy Murray, per Fognini un’occasione persa per tenersi in corsa per le ATP Finals di Londra che ora sono più lontane.

