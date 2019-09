Tennis, ATP Pechino: Seppi subito eliminato nelle qualificazioni

Andreas Seppi è stato eliminato all’esordio nelle qualificazioni del China Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari di scena sui campi in cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory). Il 35enne di Caldaro, numero 74 del ranking mondiale e settima testa di serie delle 'quali', reduce dai quarti a Zhuhai, è stato sconfitto per 6-3, 6-4, in un’ora e 19 minuti di partita, dal canadese Vasek Pospisil, numero 223 Atp.