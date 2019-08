Berrettini, sfuma la rivincita con Federer: al rientro il romano si arrende a Londero

Non lo si vedeva in campo, di fatto, dalla partita più attesa: l’ottavo di finale, a Wimbledon, contro Roger Federer. Un’infortunio alla caviglia ne ha infatti compromesso il resto dell’estate; si ripresentava oggi, a un mese e mezzo dalla sfida con lo svizzero all’All England Club, contro Juan Ignacio Londero.

Un avversario tosto e che non avrebbe lasciato nulla di intentato al caso, nonostante la superficie non fosse certo la preferita. E alla fine Matteo Berrettini si è dovuto arrendere.

Ha vinto Londero, 7-6 6-3, una partita in cui a Berrettini è proprio mancato un po’ il ritmo del suo gioco. Ha funzionato, a tratti, solo il servizio. Troppo poco per avere la meglio di Londero.

Berrettini ci ha provato, giocando un buon primo set, salvo poi scivolare sul più bello: un break lasciato nell’undicesimo gioco e non convertito solo per una sfortunata scivolata di Londero nel game successivo; episodio casuale che regalava a Matteo il controbreak e l'ulteriore chance di giocarsela al tie-break.

Tie-break però dominato da Londero – ben presto salito fino al 6-1 – e che ha segnato in qualche modo anche la fine della partita ‘alla pari’ di Berrettini.

Nel secondo set infatti l’equilibrio è durato sostanzialmente poco, con Matteo che non ha mai trovato il suo tennis fatto di accelerazioni.

Per Berrettini sfuma quindi la possibilità di rivincita, dopo Wimbledon, con Roger Federer: lo svizzero affronterà appunto Londero. Ma viste le condizioni attuali di Matteo forse è anche meglio così. Altre due settimane di riposo e lavoro faranno bene al romano prima del via dello US Open, ultimo slam stagionale dove Berrettini potrà provare a dare continuità alla sua crescita; magari con una caviglia definitivamente in ordine.