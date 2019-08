Djokovic in semifinale: sfiderà Medvedev che vince il derby con Rublev

Decise le semifinali del Western & Southern Open, settimo Masters 1000 di tennis della stagione in corso a Cincinnati (Stati Uniti). Match di pregevole fattura che vale pena raccontare nella loro evoluzione tra conferme e colpi di scena.

I successi di Goffin e Gasquet

Nella parte bassa del tabellone saranno David Goffin e Richard Gasquet ad affrontarsi nel penultimo atto. Il belga (n.19 del mondo) ha sfruttato il ritiro della sorpresa di questo torneo, il giapponese Yoshihito Nishioka (n.77 ATP), che dopo aver eliminato il suo rinomato connazionale Kei Nishikori e l’australiano Alex de Minaur è stato costretto ad alzare bandiera bianca per via di un’intossicazione alimentare. Un vero peccato per lui che sognava un epilogo diverso.

Goffin che, quindi, arriverà fresco e riposato al match contro Gasquet, che un po’ a sorpresa ha superato il n.11 del mondo Roberto Bautista Agut per 7-6 (2) 3-6 6-2 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Un riscontro significativo per Richard che sul cemento dell’Ohio è tornato a esprimere un tennis di altissimo livello, in un 2019 fortemente condizionato dall’operazione all’inguine del gennaio scorso. Il n.56 ATP raggiunge la semifinale di un 1000 dopo sei anni (l’ultima era stata a Miami nel 2013, quando il francese fu sconfitto da Andy Murray). Per il belga, invece, si tratta di una replica di quanto accaduto l’anno passato (semifinale persa contro Federer). Il computo dei precedenti tra i due è sul’1-1 e anche per questo si prospetta una partita equilibrata.

Medvedev sfiderà Djokovic

Continua, in tutto questo, la marcia trionfale del n.1 del ranking Novak Djokovic. Il tennista serbo ha sconfitto 7-6 (2) 6-1 il francese Lucas Pouille (n.31 del mondo) e ha ottenuto la settima semifinale in carriera a Cincinnati e la 65esima in un Masters 1000 (lo precedono in questa particolare classifica lo spagnolo Rafael Nadal con 72 e lo svizzero Roger Federer con 66). Solidissimo Nole al cospetto di un avversario che tiene botta per una frazione ma poi cede alla lunga.

Spetterà al n.8 ATP Daniil Medvedev provare a porre termine all’incedere del campione in carica. Il giocatore nativo di Mosca si è imposto nel derby russo contro Andrey Rublev (n.70 del mondo e giustiziere di Federer nel turno precedente) per 6-2 6-3, dominando la scena in lungo e in largo e dando seguito alle ottime prove che sta disputando in questa parte dell’annata, ricordando le due finali raggiunte a Washington (Stati Uniti) e nella Rogers Cup. Djokovic si è imposto in tre occasioni nei quattro match già disputati ma nell’ultimo Medvedev si è tolto la soddisfazione di batterlo (sulla terra rossa di Montecarlo in quest’annata).

I risultati dei quarti di finale

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Lucas Pouille (FRA) 7-6(2) 6-1

[9] Daniil Medvedev (RUS) vs [Q] Andrey Rublev (RUS) 6-2 6-3

Richard Gasquet (FRA) vs [11] Roberto Bautista Agut (ESP) 7-6, 3-6, 6-2

[16] David Goffin (BEL) vs [Q] Yoshihito Nishioka (JPN) ritiro

Il programma delle semifinali

[16] David Goffin (BEL) vs Richard Gasquet (FRA)

[1] Novak Djokovic (SRB) vs [9] Daniil Medvedev (RUS)

giandomenico.tiseo@oasport.it