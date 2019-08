Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.47 del mondo), sconfitto al primo turno del Masters 1000 di tennis a Cincinnati (Stati Uniti) da Nick Kyrgios (n.27 ATP). Sul cemento dell’Ohio l’azzurro ha lottato ma si è dovuto inchinare al miglior repertorio di colpi su questa superficie dell’australiano, impostosi per 7-5 6-4 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Con questo riscontro, l’estroso aussie se la vedrà al prossimo turno contro la testa di serie n.8 Karen Khachanov e si prospetta un match decisamente interessante.

Nel primo set l’andamento è equilibrato. Entrambi sfruttano molto bene il fondamentale del servizio e i punti in risposta sono decisamente pochi. In particolare Sonego realizza in questa frazione 5 ace, vincendo un po’ a sorpresa questa particolare sfida con Nick. Sfortunatamente però per l’azzurro, Kyrgios è giocatore dotato di talento in quantità industriale e questo gli consente di decidere la frazione nell’undicesimo game, capitalizzando al meglio le tre palle break costruite. L’australiano chiude a zero il turno in battuta, ponendo fine al parziale sul 7-5.

Nel secondo set il n.27 del ranking alza i giri del motore a piccole dosi e lo fa nel terzo game quando, ancora una volta, è letale nel concretizzare le chance sul servizio di Sonego e nel far suo il break. Ottenendo il 94% (15/16) dei punti al servizio, il 24enne nativo di Canberra non dà modo all’italiano di recuperare lo svantaggio, chiudendo sul 6-4 in scioltezza.