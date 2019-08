Marco Cecchinato fuori al primo turno: De Minaur si impone in 3 set in rimonta

Continua, purtroppo senza soluzione di continuità, la serie di sconfitte al primo turno per Marco Cecchinato: l’azzurro questa volta è battuto all'esordio del torneo Masters 1000 di CIncinnati. Sul cemento outdoor statunitense ad imporsi è l'australiano Alex De Minaur, che vince in rimonta per 6-7 (5) 6-1 6-2 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Nel primo set regna sovrano l'equilibrio, anche se Cecchinato è costretto ad annullare due break point nel quinto game. L'azzurro si salva e così i servizi continuano a farla da padrone fino a che si giunge allo scontato epilogo al tie-break. Cecchinato parte male e si ritrova 0-2, ma si riprende subito il minibreak di ritardo. Si seguono i servizi fino al 5-5, poi è Cecchinato a rompere il canovaccio andando a prendersi il set point in risposta e a chiudere poi col servizio a disposizione sul 7-5 dopo 56 minuti.

Senza storia il secondo e il terzo set

Il match però finisce qui: il secondo parziale è un monologo di De Minaur, che trova il primo break a 15 nel secondo game e poi un secondo ai vantaggi del quarto. Cecchinato deve annullare due set point e lottare per 24 punti per evitare lo 0-6, ma De Minaur chiude comodamente nel game seguente in 35 minuti di gioco. Nella partita decisiva Cecchinato perde il servizio in apertura a 15, ma riesce comunque a restare aggrappato al match annullando 4 break point nel quinto game, per il 2-3, ma il secondo strappo arriva ugualmente nel settimo gioco, mandando De Minaur a servire per il match. L'australiano non concede neppure un quindici all'azzurro e chiude 6-2 in 42 minuti.