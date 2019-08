Medvedev piega Goffin in due set e trionfa: il russo diventa il numero 5 al mondo

Missione compiuta per Daniil Medvedev. Il russo, alla terza finale in un agosto per lui strepitoso, conquista il titolo a Cincinnati centrando il primo successo in carriera in un Masters 1000. Niente da fare per il belga David Goffin, sconfitto in due set col punteggio di 7-6, 6-4 al termine di un match durato un'ora e 41 minuti. Grazie a questa vittoria Medvedev sale al 5° posto nel ranking Atp, una posizione che un tennista russo non raggiungeva da 9 anni (Nikolay Davydenko, 5 giugno 2010).

Il primo set finisce al tie-break

Nel primo set Medvedev spinge subito fin dall'inizio. Giocando con una grande profondità, ottiene il break nel quarto game costringendo a recuperi affannosi l'avversario. Nel settimo gioco, però, c'è la risposta di Goffin che non ci sta a fare la vittima sacrificale: il nativo di Liegi pareggia quindi il conto, annullando due opportunità del nuovo break al russo nel game successivo. Si va al tie-break e il tennis chirurgico di Medvedev è impressionante soprattutto per la resa al servizio (89% dei punti vinti con la prima di servizio). La frazione, dunque, va in archivio sul punteggio di 7-3.

Goffin spreca e Medvedev non perdona

Nel secondo set, sulla scia del parziale vinto precedentemente, il 23enne moscovita non ha pietà e strappa immediatamente il servizio al belga. Un break un apertura che gli permette di avere con costanza il pallino del gioco in mano. Goffin tenta il tutto per tutto nel decimo game, quando ha sulla racchetta due palle per il controbreak. Medvedev però non trema e mette a segno quattro punti consecutivi, annulla le due chance e conclude sul 6-4, forte di 10 ace e del 90% dei punti vinti con la prima di servizio.