Murray torna a giocare in singolare sette mesi dopo l'annuncio del ritiro

Andy Murray è sulla via del rientro definitivo. Sette mesi dopo l'annuncio del ritiro per i noti problemi all'anca, lo scozzese si è iscritto al tabellone di singolare del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dall'11 al 18 agosto.

Non è la prima volta in cui lo vediamo in campo, però: dopo l'intervento e la necessaria convalescenza, infatti, si era cimentato nel doppio, inizialmente in coppia con Feliciano Lopez (con cui ha vinto il Queen's), ma anche con il fratello Jamie a Washington, con grande gioia di mamma Judy nel vedere i due figli riuniti, probabilmente con un pensierino a Tokyo 2020. Il momento di maggior interesse, però, Andy l'ha raggiunto a Wimbledon, dove ha partecipato in doppio misto con Serena Williams, uscendo di scena agli ottavi di finale.

Per The Scotsman sarà un buon banco di prova, che gli servirà per capire quale sia la reale tenuta sul campo dovendo coprire da solo tutto lo spazio, presumibilmente con l'intento di provare a partecipare agli US Open.

A Cincinnaty Murray ha vinto due volte: nel 2008 e nel 2011, perdendo invece in finale nel 2016 contro Marin Cilic.