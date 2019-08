Nick Kyrgios impazzisce e insulta il giudice di sedia: "Sei un dannato idiota"

Seguono aggiornamenti...

Ci ha abituato a un’ordinaria follia, ma questa volta è andato oltre. Nick Kyrgios perde letteralmente testa e partita contro Karen Khachanov a Cincinnati, facendosi rimontare per il 6-7(3) 7-6(4) 6-2 finale che diventa quasi superfluo per tutto quello che c’è stato e di cui l’australiano è stato, suo malgrado, protagonista.

Nel secondo parziale, Kyrgios dà inizio a una guerra nei confronti del giudice di sedia Fergus Murphy, colpevole a suo dire di far partire troppo presto il cronometro dei 25 secondi:

" Trovami un video in cui Rafa gioca così velocemente e chiudo la bocca per sempre "

Dopo aver perso il secondo set, l'australiano urla a squarciagola che Murphy è "il peggior arbitro del mondo" e si prende un punto di penalità (nel primo set aveva già lanciato una pallina per aria dopo aver sbagliato un colpo). Il tennista di Canberra chiede quindi di andare in bagno e lo fa con due racchette in mano che provvede a distruggere negli spogliatoi.