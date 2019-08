Novak Djokovic supera Carreno Busta e conquista i quarti di finale

Novak Djokovic non tradisce e continua il proprio percorso al Western&Southern Open di Cincinnati (Stati Uniti). Il n.1 del mondo (campione in carica del torneo) ha sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.53 ATP) per 6-3 6-4 in 1 ora e 31 minuti di partita, meritandosi l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il francese Lucas Pouille, impostosi contro la testa di serie n.8 del torneo Karen Khachanov. Una sfida che ha il sapore del remake ricordando la semifinale degli Australian Open 2019 (vinta nettamente da Nole). Di sicuro le aspettative del transalpino sono quelle di fare meglio.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, il tennis solido di Djokovic fa breccia nella difesa dell’iberico: nel sesto game arriva il break a zero in favore del serbo. Il pressing da fondo consente al giocatore nativo di Belgrado di vincere gran parte dei “bracci di ferro” e di prevalere senza troppa fatica sul 6-3 in 32', forte di 4 ace e del 75% dei punti vinti al servizio.

Nel secondo set lo spagnolo alza il livello del proprio tennis e con il rovescio lungolinea mette in difficoltà Nole. Arrivano due palle break nel secondo gioco che, però, il campione di Wimbledon 2019 annulla grazie al servizio. Scampato il pericolo, è Djokovic ad avere le sue chance e a strappare la battuta al rivale nel game successivo. Il serbo poi non sfrutta altre due palle break nel quinto gioco, mentre deve annullarne due nell’ottavo, al cospetto di un Carreno Busta ben centrato. Novak però si salva e archivia la pratica sul 6-4.