Riecco Andy Murray: rientro agrodolce per lo scozzese, al 2° turno va Gasquet

Non solo Matteo Berrettini. Anzi, per il resto del mondo tennistico del pianeta, Italia esclusa, questa era soprattutto la giornata del rientro di Andy Murray nel tennis professionistico in modalità ‘singolare’.

Lo scozzese, praticamente 7 mesi dopo il suo struggente addio al tennis dato in conferenza stampa dell’ultimo Australian Open, è tornato sui propri passi. Una nuova operazione chirurgica all’anca, un lento rientro con qualche apparizione in doppio – la più famosa quella ‘social’ del misto insieme a Serena Williams in quel di Wimbledon – e oggi appunto il ritorno vero e proprio alla disciplina che novembre del 2016 l’aveva visto culminare fino al n°1 del mondo davanti a mostri sacri come Djokovic, Federer e Nadal.

Video - Murray in lacrime in conferenza stampa: "Non riesco più a convivere con questo dolore" 01:50

Non è stato un rientro semplice quello di Andy Murray, che si è arreso in due set – 6-4 6-4 – all’ormai veterano Richard Gasquet.

Qualche buona indicazione però Murray l’ha ottenuta, soprattutto nel secondo set. L’avvio di partita infatti era stato molto complicato, con un Murray apparso molto contratto nella meccanica dei suoi colpi, soprattutto quando costretto a colpire con dritto in corsa. Movimenti che si sono via-via sciolti, lasciando però chiaramente palesi le immagini di un giocatore lontanissimo dalle capacità balistiche di un tempo.

L’atteggiamento però è stato quello buono, con Murray che nonostante il break di svantaggio preso a inizio della seconda partita ha provato a rimanere in battaglia e vendere cara la propria pelle; caricandosi anche dal punto di vista del body-language quando necessario.

Lo scozzese, alla fine, si è dovuto arrendere in poco più di un’oretta e mezza con un doppio 6-4. Al secondo turno Gasquet troverà Thiem; mentre non è ancora chiaro se Murray, già iscritto agli eventi asiatici post-US Open, vorrà partecipare o meno a Flushing Meadows: ultimo slam della stagione in programma tra due settimane e luogo di ricordi dolci per Murray, che a New York nel 2012 vinse il primo dei suoi 3 titoli slam conquistati in carriera.