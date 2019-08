Prosegue il programma sul cemento statunitense del tennis e, dopo la trasferta canadese, il Circus ATP si sposterà a Cincinnati, in Ohio, per il secondo Masters 1000 nordamericano di questo mese di agosto. Il tabellone principale è stato sorteggiato e ci regalerà sin dall'avvio match importanti e spettacolari. Novak Djokovic non ha un cammino semplicissimo, mentre Rafa Nadal sembra davvero lanciato verso la semifinale. Da sottolineare il rientro in singolare di Andy Murray che sarà impegnato al primo turno contro Richard Gasquet in un incontro ricco di spunti emotivi. Per gli italiani, invece, il tabellone regala ben pochi sorrisi. Nella parte alta del tabellone Novak Djokovic, numero uno del ranking e vincitore un anno fa, esordirà al secondo turno contro il vincente del match tra Sam Querrey e il francese Pierre-Hugues Herbert, mentre al terzo turno potrebbe essrci John Isner. Verso i quarti, con molta probabilità, arriverà uno tra Denis Shapovalov e Fabio Fognini che si sfideranno al primo turno.

Marco Cecchinato - 2019 Montecarlo Masters - Getty ImagesGetty Images

Cecchinato pesca De Minaur

Si prosegue con Roger Federer, testa di serie numero 3 a Cincinnati, che attende il vincitore del match tra l'argentino Juan Ignacio Londero e Matteo Berrettini: l'azzurro spera in una rivincita dopo la dura lezione di Wimbledon. La parte alta si chiude con un settore che appare spianare la strada al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 in Ohio, verso il quarto di finale contro Daniil Medvedev, dato che Benoit Paire o Jan-Lennard Struff non appaiono certo ostacoli insormontabili. La parte bassa del tabellone di Cincinnati propone un sorteggio interessante con Alexander Zverev (numero 7) che dovrebbe vedersela al secondo turno con il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match più interessante sarà quello tra Richard Gasquet e il rientrante in singolare Andy Murray. Rafa Nadal avrà un avvio morbido fino a David Goffin probabile sfidante al terzo turno, mentre verso i quarti di finale potrebbe presentarsi Kei Nishikori. Vita dura per Marco Cecchinato contro l’australiano Alex De Minaur.