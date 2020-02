ATP Cordoba: Gianluca Mager vince all’esordio, battuto l’argentino Ficovich

Gianluca Mager sfrutta l’occasione di un primo turno abbordabile e vince all’esordio nel torneo ATP di Cordoba. Sulla terra rossa argentina il nativo di Sanremo ha sconfitto in tre set l’argentino Juan Pablo Ficovich, numero 244 del mondo, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco.

Grande inizio di partita per Mager che scappa subito sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Ficovich riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma perde nuovamente il servizio nel quinto gioco. Mager allunga e chiude il set in suo favore per 6-2.

Nel secondo set è decisivo un solo break, quello ottenuto nel quarto gioco dall’argentino, che conquista poi la frazione per 6-3. Nel terzo parziale Mager torna a dominare e allunga sul 5-1 con doppio break di vantaggio. L’azzurro poi chiude sul 6-2 e vola al secondo turno dove affronterà il vincente del match tra Pablo Cuevas e Federico Delbonis.