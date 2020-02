ATP Cordoba: Lorenzo Sonego subito eliminato dall’ungherese Balazs

Continua il difficile inizio di stagione di Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese è stato sconfitto all’esordio nel torneo ATP di Cordoba dall’ungherese Attila Balazs, numero 108 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo poco più di due ore di gioco.

Un primo set che vede Sonego perdere per primo il servizio nel sesto game. Il piemontese ha due palle per il controbreak nel game successivo, ma non riesce a sfruttarle. I problemi al servizio per il numero 52 del mondo proseguono anche nell’ottavo gioco, dove arriva un altro break da parte di Balazs, che chiude il set in suo favore per 6-2.

Sonego deve subito fronteggiare quattro palle break in apertura di secondo set, ma riesce ad annullarle. Incredibile il quinto game, dove l’azzurro spreca ben cinque break point, con Balazs che riesce a tenere il servizio. Sonego annulla un match point nel dodicesimo game e di conseguenza si va al tie-break, che viene vinto dominato dall’ungherese con il punteggio di 7-3.