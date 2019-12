ATP Cup 2020, chi schiererà l'Italia? Forfait Berrettini, Fabio Fognini alla guida

Sarà l’ATP Cup l’evento d’apertura della stagione tennistica 2020, che vedrà impegnata l’Italia nel Gruppo D, a Perth, contro Stati Uniti, Russia e Norvegia. Si tratta dell’edizione inaugurale di questo evento a squadre che si gioca tra l’ex città sede dell’ormai defunta Hopman Cup, Brisbane e Sydney.

La formazione italiana ha già perso Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto vestirsi del ruolo di numero 1, a causa di un piccolo problema addominale, ragione per la quale il romano e il suo coach Vincenzo Santopadre hanno preferito puntare direttamente sugli Australian Open. A proposito di Santopadre, l’effetto domino della rinuncia di Berrettini fa sì che non sia più lui il capitano azzurro, ma Simone Vagnozzi.

Si innalzano invece le probabilità che Fabio Fognini possa essere presente. Il dilemma legato al ligure riguardava la data di nascita della seconda figlia, che è venuta alla luce poche ore fa e alla quale Fognini e la moglie Flavia Pennetta hanno dato il nome di Farah, in continuità con la tradizione familiare che vuole nomi che comincino per F. Il numero 2 del nostro Paese ha già iniziato a mettere qualche incontro nelle gambe nell’esibizione di Diriyah, con il punto topico della programmazione di inizio anno prevista per gli Australian Open, dove difende il terzo turno.

Si conosce anche la composizione del resto della squadra: ci saranno Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi. Travaglia ha raggiunto quest’anno il best ranking di numero 79 della classifica ATP, attestandosi all’84° posto a fine anno. L’intramontabile Lorenzi, invece, non ha vissuto una grande stagione nel 2019, ma a 38 anni è ancora a lottare da numero 115 del mondo. Giannessi, che non è mai stato un giocatore particolarmente amico delle superfici veloci, è oggi al 148° posto del ranking, vincendo nel 2019 il challenger di Vicenza.

