ATP Cup 2020: l'Italia di Fognini e Berrettini con Russia e Stati Uniti

Si prospetta un 2020 ricco di eventi, più del solito, per il mondo del tennis. La stagione, infatti, dal 3 al 12 gennaio vedrà andare in scena l’ATP Cup, competizione per nazioni che di fatto sostituisce la Hopman Cup che aveva caratterizzato le ultime annate. La rassegna sarà ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avrà ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi. Il format prevede che le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde si giocheranno la fase ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale) che si terrà a Sydney. Vi saranno due incontri di singolare al meglio dei tre set e un doppio, giocato secondo le regole “classiche” (non vi sarà il super tie-break nel terzo set). Tuttavia, sarà ammesso il coaching nei cambi di campo e al termine di ogni frazione.

La presenza o meno di ogni Paese è legata alla volontà dei singoli giocatori di prende parte alla competizione e le due scadenze previste sono quelle del 13 settembre (per le prime 19 squadre) e del 13 novembre (per le restanti). Nella data settembrina sono noti i tennisti meglio piazzati per ogni nazione mentre per altri componenti della squadra bisognerà attendere il mese di novembre. Un Paese per essere eleggibile deve almeno tre giocatori nelle classifiche ATP, inclusi due singolaristi e un terzo con ranking nel doppio o sempre nel singolare. Ogni formazione potrà disporre di massimo cinque effettivi. Pertanto il roster definitivo delle compagini dipenderà dalle menzionate classifiche ATP entro le due date già definite. Fanno eccezione l’Australia che, a prescindere dalla graduatoria mondiale, gode della wild card e la Gran Bretagna presente grazie al ranking protetto di numero due del mondo di Andy Murray. Ai nastri di partenza vi sarà anche l’Italia con Fabio Fognini e Matteo Berrettini, in grande ascesa dopo le semifinali raggiunte allo US Open.

L'elenco dei partecipanti

Serbia: Novak Djokovic – Dusan Lajovic

Spagna: Rafael Nadal – Bautista Agut

Svizzera: Roger Federer – Henri Laaksonen

Russia: Daniil Medvedev – Karen Khachanov

Austria: Dominic Thiem – Dennis Novak

Germania: Alexander Zverev – Jan-Lennard Struff

Grecia: Stefanos Tsitsipas – Michail Pervolarakis

Giappone: Kei Nishikori – Yoshihito Nishioka

Italia: Fabio Fognini – Matteo Berrettini

Francia: Gael Monfils – Benoit Paire

Belgio: David Goffin – Steve Darcis

Croazia: Borna Coric – Marin Cilic

Argentina: Diego Schwartzman – Guido Pella

Georgia: Nikoloz Basilashvili – Aleksandre Metreveli

Sudafrica: Kevin Anderson – Lloyd Harris

Stati Uniti: John Isner – Taylor Fritz

Canada: Felix Auger-Aliassime – Milos Raonic

Gran Bretagna: Andy Murray – Kyle Edmund

Australia (Wild card): Nick Kyrgios – Alex de Minaur

Nella notte italiana ha avuto luogo il sorteggio del tabellone presso l’Opera House di Sydney e riguardante le 19 squadre citate. Cerimonia a cui hanno presenziato simboli del tennis mondiale del passato come Ken Rosewall, John Newcombe, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt. Le prime sei nazioni sono state suddivise in sei gironi e tra queste l’Australia è stata inserita essendo in possesso per l’appunto di una wild card.

La Serbia di Novak Djokovic, n.1 del tabellone, giocherà a Brisbane e se la vedrà con la Francia di Gael Monfils e il Sudafrica di Kevin Anderson; la Spagna di Rafael Nadal (n.2 del draw) disputerà i propri incontri a Perth affrontando il Giappone di Kei Nishikori e la Georgia di Nikoloz Basilashvili; la Svizzera di Roger Federer affronterà la fase a gironi alla Ken Rosewall Arena di Sydney giocando contro il Belgio di David Goffin e contro la compagine britannica guidata da Murray. Per quanto concerne gli azzurri, la formazione del Bel Paese è stata inserita nel gruppo D (a Perth) e sarà opposta alla Russia di Daniil Medvedev e agli Stati Uniti di John Isner.

La composizione dei gruppi

