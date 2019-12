Fabio Fognini parteciperà alla ATP Cup 2020, la prima edizione della competizione di tennis per nazioni che andrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio.

Il ligure è rimasto in dubbio fino all’ultimo; si temeva infatti una sua assenza legata alla nascita del secondogenito, ma la moglie Flavia Pennetta ha partorito la piccola Farah lo scorso 23 dicembre e dunque il numero 12 del ranking ATP volerà in Australia per sostenere i colori azzurri in questa manifestazione che di fatto è una risposta dell'ATP alla riforma della Coppa Davis voluta dall'ITF.

Fognini prende quindi il posto di Matteo Berrettini, inizialmente portacolori azzurri per questa neonata manifestazione ma poi costretto al forfait per piccoli problemi fisici che ne hanno ritardato un po' la preparazione alla nuova stagione.

Fabio Fognini sarà dunque protagonista a Perth dove l’Italia è stata inserita nel girone con USA, Russia e Norvegia. Il 32enne sarà affiancato da Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi a completamento del gruppo.

L’obiettivo dell'Italia è quello di qualificarsi ai quarti di finale; l’ATP Cup rappresenterà anche un'occasione di preparazione per gli Australian Open in programma dal 20 gennaio ed esclusiva di Eurosport.