ATP Cup 2020: regolamento e partecipanti, tutto quel che c'è da sapere

Ad aprire la stagione 2020 del tennis sarà l’ATP Cup, che si giocherà dal 3 al 12 gennaio in Australia e sarà un torneo di tennis riservato a 24 Nazionali: la prima fase si disputerà fino all’8 gennaio e vedrà le partecipanti suddivise in sei gironi da quattro. Le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde passeranno alla fase ad eliminazione diretta che culminerà nella finalissima di domenica 12.

Il regolamento

Ogni squadra sarà composta da due giocatori, ogni sfida prevede due singolari ed un eventuale doppio di spareggio (sempre al meglio dei tre set). Per determinare le due migliori seconde si guarderà al numero di punti ottenuti, in seguito al rapporto match vinti / match persi, poi al rapporto set vinti / set persi, ed infine al rapporto game vinti / game persi. Le otto qualificate disputeranno così il tabellone ad eliminazione diretta con sfide con lo stesso format visto nella fase a gironi.

I gironi

GRUPPO A (a Brisbane): Francia, Serbia, Sudafrica, Cile

GRUPPO B (a Perth): Spagna, Giappone, Georgia, Uruguay

GRUPPO C (a Sydney): Belgio, Gran Bretagna, Bulgaria, Moldavia

GRUPPO D (a Perth): Russia, Italia, USA, Norvegia

GRUPPO E (a Sydney): Austria, Argentina, Croazia, Polonia

GRUPPO F (a Brisbane): Germania, Grecia, Canada, Australia

Il calendario dell'Italia e gli appuntamenti dagli ottavi in poi

VENERDI' 3 GENNAIO:

Gruppo D (Perth)

USA vs Norvegia dalle 03.00

Russia vs Italia dalle 10:30

DOMENICA 5 GENNAIO:

Gruppo D (Perth)

Italia vs Norvegia dalle 03.00

vs Norvegia dalle 03.00 Russia vs USA dalle 10:30

MARTEDI' 7 GENNAIO:

Gruppo D (Perth)

Russia vs Norvegia dalle 03.00

Italia vs USA dalle 10:30

GIOVEDÌ 9 GENNAIO:

Quarto di finale 1: Vincente Gruppo C vs Vincente Gruppo F dalle 00.00

Quarto di finale 2: Vincente Gruppo D vs Vincente Gruppo E dalle 07:30

VENERDÌ 10 GENNAIO:

Quarto di finale 3: Vincente Gruppo A vs squadra con punteggio più basso tra le migliori seconde dalle 00.00

Quarto di finale 4: Vincente Gruppo B vs squadra con punteggio più alto tra le migliori seconde dalle 07:30

SABATO 11 GENNAIO:

Semifinale 1: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 dalle 00.00

Semifinale 2: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 dalle 07:30

DOMENICA 12 GENNAIO:

Finale dalle 07:30

I giocatori partecipanti

1 Serbia (Novak Djokovic – Dušan Lajović – Nikola Milojevic)

2 Spagna (Rafael Nadal – Roberto Bautista Agut – Pablo Carreño Busta)

3 Russia (Daniil Medvedev – Karen Khachanov – Teymuraz Gabashvili)

4 Austria (Dominic Thiem – Dennis Novak – Sebastian Ofner)

5 Germania (Alexander Zverev – Jan-Lennard Struff – Mats Moraing)

6 Grecia (Stefanos Tsitsipas 7 6 Michail Pervolarakis 462 441 Markos Kalovelonis)

7 Giappone (Kei Nishikori – Yoshihito Nishioka – Yasutaka Uchiyama)

8 Italia (Fabio Fognini – Stefano Travaglia – Alessandro Giannessi)

9 Francia (Gaël Monfils – Lucas Pouille – Benoît Paire)

10 Belgio (David Goffin – Steve Darcis – Kimmer Coppejans)

11 Croazia (Borna Ćorić – Marin Čilić – Viktor Galović)

12 Argentina (Diego Schwartzman – Guido Pella – Juan Ignacio Londero)

13 Georgia (Nikoloz Basilashvili – Aleksandre Metreveli – George Tsivadze)

14 Sudafrica (Kevin Anderson – Lloyd Harris – Ruan Roelofse)

15 Stati Uniti (John Isner – Taylor Fritz – Reilly Opelka)

16 Canada (Denis Shapovalov – Félix Auger-Aliassime – Steven Diez)

17 Regno Unito (Andy Murray – Dan Evans – Cameron Norrie)

18 Australia (Alex de Minaur – Nick Kyrgios – John Millman)

19 Bulgaria (Grigor Dimitrov – Dimitar Kuzmanov – Alexandar Lazarov)

20 Cile (Cristian Garín – Nicolás Jarry – Alejandro Tabilo)

21 Polonia (Hubert Hurkacz – Kamil Majchrzak – Kacper Żuk)

22 Uruguay (Pablo Cuevas – Martín Cuevas – Franco Roncadelli)

23 Moldavia (Radu Albot – Alexander Cozbinov – Egor Matvievici)

24 Norvegia (Casper Ruud – Viktor Durasovic – Lukas Lilleengen)