Novak Djokovic guida la Serbia nella semifinale dell'Atp Cup, nuova manifestazione a squadre al via in Australia a Brisbane, Sydney e Perth che apre la stagione del tennis. Il numero 2 del ranking, dopo il successo nel primo singolare di Dusan Lajovic su Felix Auger-Aliassime, ha regalato il punto decisivo alla sua nazionale nel match contro il Canada battendo in rimonta Denis Shapovalov con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6 (4). Ecco le parole a caldo di Nole

" Ha giocato un tennis fantastico. E' stata una sfida combattuta, sarebbe potuta andare in un modo diverso. Mi è sembrato quasi come se stessi giocando a casa. A Brisbane abbiamo avuto un supporto straordinario, ma qui la situazione era su un livello diverso. C'era tutto il popolo serbo qui oggi. "

Sulla strada della Serbia domani in semifinale ci saranno invece i due russi Karen Khachanov e Daniil Medvedev, che finora non hanno perso neanche un singolo match. A Lajovic toccherà il primo, con il quale ha vinto entrambi i precedenti faccia a faccia, giocati però sul mattone tritato. Khachanov oggi è n.17 del mondo, è stato a lungo top 10 e pare in buona forma. La sfida tra i ‘numeri due’ dirà molto sull’esito finale del match perché, anche per un monumento come Djokovic, non ci sono certezze contro il gioco tagliente di Medvedev.