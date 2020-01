Djokovic detta legge sul cemento: Nadal di nuovo ko, Serbia-Spagna sarà decisa dal doppio

L’ATP Cup 2020 non è ancora finita. A Sydney Novak Djokovic batte Rafael Nadal per 6-2 7-6 e risponde così alla vittoria di Roberto Bautista Agut contro Dusan Lajovic, pareggiando i conti tra Serbia e Spagna: la vincitrice del torneo sarà decretata dal doppio di spareggio, che vedrà in campo ancora Djokovic e Nadal, rispettivamente in coppia con Viktor Troicki e Pablo Carreno Busta. La sfida più attesa della manifestazione termina dura dunque un’ora e cinquantasette minuti: il numero 2 del mondo domina il primo set e fa suo anche il secondo riuscendo a piazzare la zampata vincente al tie-break.

Il valore dei tennisti e l’importanza della posta in palio sono palesi fin dai primi istanti del match: entrambi i giocatori entrano infatti in campo con estrema concentrazione, determinati a ottenere il trionfo in quest’ennesimo duello della loro ultradecennale rivalità. Il dominio di Djokovic nel primo set è però altrettanto evidente fin dal principio: il serbo in risposta mette subito in grossa difficoltà Nadal e, dopo aver sciupato due palle break, alla terza occasione non sbaglia e si porta subito avanti nel punteggio (1-0). Il trentaduenne nativo di Belgrado esprime un ottimo tennis, dominando nei propri turni di servizio e insidiando costantemente lo spagnolo in risposta: se nel quinto game il maiorchino riesce ad annullare due palle break con la tenacia che da sempre lo contraddistingue, nel settimo il numero 2 del ranking è implacabile e strappa per la seconda volta il servizio all’avversario (5-2). Djokovic va dunque a servire per il primo set e chiude in grande stile con tre ace consecutivi: 6-2.

Il secondo set comincia in maniera completamente differente e alza il livello dello spettacolo. Il leader della classifica mondiale risulta molto più convincente con il servizio, aumentando notevolmente il numero di prime in campo e rendendo molto più veloci i propri games in battuta. Al contempo Nadal riesce ad essere più efficace anche in risposta, come testimonia l’interminabile sesto gioco nel quale si procura addirittura cinque palle break, puntualmente annullate da un Djokovic glaciale. Il serbo torna ad essere incisivo in risposta proprio nel momento più delicato dell’incontro, nell’undicesimo game: le due pesantissime chance di break vengono però annullate dal mancino di Manacor che gioca da campione e resta in vita. Si arriva dunque al tie-break: l’equilibrio si spezza al nono punto, quando Djokovic è letale con il rovescio e conquista il minibreak che riesce poi a difendere fino al 7-4 finale.

