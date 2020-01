Djokovic e Lajovic portano la Serbia in finale: battuta la Russia di Medvedev e Khachanov

La Serbia è la prima finalista dell’ATP Cup 2020 di tennis: a Sydney, in Australia, i balcanici si sono imposti sulla Russia già al termine dei due singolari. Hanno vinto infatti sia Dusan Lajovic, nella sfida dedicata ai numeri due contro Karen Khachanov, sia Novak Djokovic, nel match riservato ai numeri uno. Tra poco in campo il doppio, ormai ininfluente.

Nel primo singolare Dusan Lajovic ha superato, in un’ora e 50 minuti di gioco, Karen Khachanov con lo score di 7-5 7-6 (1). Per tutto il primo parziale i servizi sono dominanti e non ci sono palle break, poi nel dodicesimo gioco, alla prima occasione, dopo sedici punti giocati, il serbo converte il set point, chiudendo sul 7-5 in 50 minuti. Medesimo canovaccio nel secondo parziale, con assenza di break point che si è protratta questa volta fino al tie break, dove però il serbo è stato perfetto, chiudendo 7-1 dopo un’ora di battaglia.

Nel secondo singolare Novak Djokovic ha superato, dopo una lotta lunga due ore e cinquanta minuti, Daniil Medvedev con il punteggio di 6-1 5-7 6-4. Prima frazione dominata dal serbo, che inanella cinque giochi e chiude rapidamente sul 6-1. Altalena di emozioni nel secondo set, che si apre con uno scambio di break, poi è il russo a scappare fino al 4-1. Djokovic rientra fino al 4-4, poi però cede nuovamente il servizio nel dodicesimo gioco concedendo il 5-7 all’avversario. Aspra battaglia sportiva anche nella partita decisiva, con il serbo che nel quinto gioco trova l’allungo determinante. Djokovic nel decimo game annulla tre opportunità per il controbreak ed alla seconda occasione porta a casa set e match per 6-4, portando la Serbia in finale.

Prima semifinale ATP Cup

Russia vs Serbia 0-2

Dusan Lajovic (Serbia) b. Karen Khachanov (Russia) 7-5 7-6 (1)

Novak Djokovic (Serbia) b. Daniil Medvedev (Russia) 6-1 5-7 6-4

