Djokovic trascina la squadra! Prima Nadal, poi il doppio: la Serbia vince l'ATP Cup

Novak Djokovic il trascinatore. E’ tutta qui, in 4 parole, la storia di questa prima edizione della ATP Cup, evento tennistico a nazioni in concorrenza alla Coppa Davis. Protagonista, di fatto, nella sua seconda casa. Già perché non è evidentemente causale il fatto che Novak Djokovic abbia vinto così tanto in carriera in Australia – l’Australian Open è il suo slam più vincente: di fronte alla comunità serba, sia stato a Brisbane oppure a Sydney come in occasione delle semifinali e finale, Novak Djokovic e la sua squadra sono stati trascinati dall’enorme comunità di immigrati presenti in Australia.

Anche nella finale di oggi contro la Spagna la Serbia ha come giocato in casa. E per una volta trascinato dal pubblico tutto dalla sua, si è affidata al talento di Novak Djokovic.

E’ il n°1 di Serbia l’autentico trascinatore di questa finale; nonché il trionfatore di questa prima edizione dove ha terminato imbattuto tutte le partite in cui è sceso in campo. Non ha avuto eccezione oggi, nonostante la pressione di dover ribaltare il risultato.

Nel primo singolare infatti un ottimo Roberto Bautista-Agut aveva avuto la meglio di Lajovic con il punteggio di 7-5, 6-1. Nel big match contro Nadal, quindi, Djokovic era chiamato a ribaltare la situazione. E così ha fatto. Autore di una partita solidissima contro lo spagnolo, Djokovic ha regolato Rafa per 6-2, 7-6, resistendo agli assalti del maiorchino soprattutto nel secondo set, quando Nadal aveva riprovato a mettersi in corsa.

Gestita il tentativo di rientro e chiuso il tie-break, Djokovic ha vinto il suo match decidendo poi di scendere in campo anche nel doppio decisivo contro Troicki. Così invece non ha fatto Nadal, ufficialmente “provato” da due giorni molto intensi e quindi pronto a lasciare il campo agli esperti Feliciano Lopez e Carreno Busta.

Il doppio spagnolo era anche partito meglio nel match decisivo, con un break capace di portarli fino al 3-1. Poi però è salita in cattedra la Serbia, con 7 game consecutivi che hanno portato prima al 6-3 del primo set e dopo al 2-0 del secondo parziale.

Solo lì si è rifatta sotto la Spagna, ma il break di vantaggio conquistato la Serbia non l’ha più mollato, chiudendo proprio con Djokovic al servizio per 6-3, 6-4.

Un Djokovic palesemente emozionato al termine della partita, con una Serbia così in grado di fermare i vincitori dell’ultima Coppa Davis e di tornare a un successo di squadra che ai balcanici mancava proprio dalla vittoria nella “vecchia” Coppa Davis a Belgrado nel 2010 (3-2 contro la Francia).

Un segnale evidente dunque dello stato di forma specialmente per Djokovic, che al di là di qualche piccola smorfia per dolori alla schiena durante il match proprio con Nadal, è parso in forma e particolarmente carico in vista dell’imminente Australian Open.