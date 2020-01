Emergenza incendi in Australia: splendida iniziativa di Kyrgios, anche l'ATP Cup risponde presente

In queste ore l'Australia è devastata dagli incendi a causa colpa delle elevate temperature e dei forti venti che stanno alimentando l'estate più calda del Paese. Nick Kyrgios, conosciuto soprattutto per i suoi comportamenti sopra le righe, è stato invece il primo a scendere in campo e ha subito voluto fare qualcosa di concreto per aiutare tutte le persone colpite dall'incendi annunciando su Twitter "Donero 200 dollari per ogni Ace che realizzerò durante tutti gli eventi a cui prenderò parte quest'estate".

Via Twitter è arrivata anche la replica del connazionale Alex De Minaur "Io rilancio a 250 dollari per ace, perchè sono certo che ne farò meno di te" mentre John Millmann risponde con "Io arrivo a 100 perchè non sono al vostro livello".

L'iniziativa del 24enne tennista Australiano è stata appoggiata anche dall'ATP Cup che seguendo l'esempio di Nick annuncia che saranno donati 100 dollari alla Croce Rossa Australiana per ogni Ace. Il direttore del torneo si aspetta circa 1500 Ace durante il torneo con una donazione che potrebbe essere quindi di 150mila dollari.