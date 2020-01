Fabio Fognini e l'Italia pronti all’esordio contro la Russia a Perth

L’Italia si aggrappa a Fabio Fognini nell’esordio ufficiale dell’ATP Cup 2020, la nuova competizione a squadre che si disputerà tra Brisbane, Sydney e Perth dal 3 al 12 gennaio e che va a sostituire i tornei di preparazione agli Australian Open. Sarà un esordio difficile per gli azzurri quello di domani contro la forte Russia ed è un match già molto importante in un girone che vede la presenza anche degli Stati Uniti, nuovamente avversari dopo la Coppa Davis, e la Norvegia di Casper Ruud.

Come detto è un’Italia che si affida quasi in toto a Fabio Fognini. La partecipazione del ligure era rimasta in dubbio fino all’ultimo per via della possibile nascita della figlia. Alla fine Flavia Pennetta ha messo alla luce la piccola Farah poco prima di Natale e dunque il nativo di Arma di Taggia ha risposto alla convocazione. Fognini sarà il numero uno di un’Italia che si presenterà un po’ spuntata, viste le assenze di Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

Il ligure è chiamato dunque agli straordinari e sarà sempre in campo. Insieme a lui ci saranno Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi, e Simone Bolelli. Travaglia sarà il secondo singolarista titolare, mentre in doppio non ci sono dubbi che verrà schierata l’ormai consolidato duo Fognini/Bolelli.

Dall’altra parte c’è una Russia fortissima e che si candida ad essere la favorita per la vittoria del girone. Il capitano Marat Safin potrà contare su Daniil Medvedev, numero cinque del mondo, che sarà proprio l’avversario di Fabio Fognini in un match tra i più attesi della prima giornata e che promette grandissimo spettacolo. I due si sono da poco affrontati un torneo di esibizione in Arabia Saudita ed ha vinto nettamente il russo, ma a Perth il contesto sarà diverso.

Il secondo singolarista russo è comunque molto temibile, visto che si tratta di Karen Khachanov, numero diciassette della classifica mondiale. Travaglia dovrà compiere un’impresa contro un giocatore che solo qualche mese insieme ad Andrey Rublev ha spinto la Russia fino alla semifinale di Coppa Davis.

I primi a scendere in campo saranno Khachanov e Travaglia, poi toccherà a Medvedev e Fognini. In ogni caso ci sarà sempre il doppio e sarà fondamentale per gli azzurri conquistare almeno un punto. Difficile ipotizzare quale possa essere la coppia russa a scendere in campo e le scelte di Safin potrebbero dipendere dall’esito dei due singolari. Perdere 3-0 per l’Italia potrebbe già essere fatale in ottica qualificazione (passano le prime e le due migliori seconde), mentre con una vittoria le ambizioni di qualificazioni della squadra azzurra aumenterebbero notevolmente.

andrea.ziglio@oasport.it