Matteo Berrettini salta l’ATP Cup per un problema agli addominali

Forfait molto pesante per la Nazionale italiana di tennis maschile, che dovrà fare a meno di Matteo Berrettini in occasione dell’ATP Cup 2020. Il romano, n.8 del ranking mondiale reduce da una stagione indimenticabile ma altrettanto logorante dal punto di vista fisico, ha deciso insieme al suo staff di rinunciare alla kermesse in programma dal 3 al 12 gennaio in Australia a causa di un problema ai muscoli addominali ancora da risolvere che si è portato dietro nell’ultima fase di stagione.

Berrettini rimanda così di un paio di settimane il suo esordio stagionale, che avverrà agli Australian Open 2020 nel primo Grand Slam dell’anno. A questo punto l’Italia dovrebbe schierare Fabio Fognini (n.12 ATP) e Stefano Travaglia (n.84), tuttavia la presenza del ligure è a rischio per la possibile nascita della figlia in quei giorni lasciando uno spiraglio aperto per la convocazione in extremis di Paolo Lorenzi, 115° nel ranking mondiale.