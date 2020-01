Spagna-Australia 2-0: Nadal batte de Minaur in tre set, finale contro la Serbia

Novak Djokovic batte e Rafael Nadal risponde. Il n.1 del mondo vince il secondo singolare della sfida contro l’Australia, valida per la semifinale dell’ATP Cup 2020, e conquista il punto decisivo per l’accesso all’atto conclusivo, dove vi sarà per l’appunto la Serbia (vittoriosa quest’oggi contro la Russia). Il maiorchino, con grinta e con carattere, è riuscito a prevalere nei confronti di un ottimo Alex de Minaur (n.18 del mondo), capace di tener molto impegnato Rafa per due frazioni, salvo poi cedere con lo score di 4-6 7-5 6-1 in 2 ore e 15 minuti di match. Una prestazione che conferma le eccezionali qualità agonistiche di Nadal che, pur non brillando dal punto di vista tecnico, è sempre tremendamente difficile da battere.

Nel primo set l’avvio dell’iberico non è dei migliori: break in apertura e de Minaur da fondo fa valere una grande profondità. Sfruttando anche delle ottime percentuali al servizio (75% di prime in campo e il 75% dei punti ottenuti con questo fondamentale), l’aussie tiene in scacco l’iberico, che fatica ad essere incisivo come al solito da fondo. Soffre il n.1 del ranking e la palla break annullata nel nono game è emblematica. Sul 6-4, dunque, l’australiano si aggiudica la prima frazione.

Nel secondo set i toni agonistici salgono di livello e Nadal inizia ad essere più convincente al servizio, concedendo decisamente meno rispetto al parziale precedente. Lo svolgimento segue i turni in battuta fino al dodicesimo game, quando Rafa alza i giri del proprio motore, strappa il servizio al rivale e archivia la pratica sul 7-5.

Nel terzo set il contraccolpo psicologico è pesantissimo su de Minaur. Arriva uno sconfortante 18% di punti ottenuti con la prima di servizio, che non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Nadal imperversa in tutte le zone del campo e con grande furore “tennistico” fa suo l’ultimo parziale sul 6-1, forte di 5 ace e del 79% dei punti vinti con la prima in battuta.

giandomenico.tiseo@oasport.it