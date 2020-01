Spagna-Serbia 1-0: Roberto Bautista Agut supera Dusan Lajovic in finale

Alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) ha preso il via la Finale dell’ATP Cup 2020, rassegna a squadre di tennis che ha dato il via in maniera ufficiale alla stagione dello sport con racchetta e pallina. Spagna e Serbia a confronto e nel primo singolare pronostici rispettati: il n.10 del mondo Roberto Bautista Agut si è imposto contro il n.34 ATP Dusan Lajovic con il punteggio di 7-5 6-2, regalando il primo punto alle Furie Rosse. La grande continuità di gioco e la solidità da fondo sono state le armi che hanno permesso all’iberico di prevalere e di conquistare il quarto successo in altrettanti incontri contro il serbo. Tra poco, dunque, spazio a Rafael Nadal (n.1 del mondo) e a Novak Djokovic (n.2 del ranking), con quest’ultimo costretto a battere il suo eterno rivale per tenere ancora “in vita” l’atto conclusivo per la propria formazione.

Nel primo set l’avvio di Bautista Agut è devastante: 2-0 e una consistenza con i propri colpi impressionante. Lajovic, però, reagisce ed eleva il livello del proprio gioco, spingendo a tutto braccio soprattutto con il dritto. Nel quinto game arriva infatti il controbreak. Il n.34 del mondo, però, è messo spesso sotto pressione, dovendo partire in svantaggio nei turni in battuta. E’ il caso del sesto e dell’ottavo game quando il 29enne nativo di Belgrado deve annullare in totale tre palle break. Lo spagnolo aumenta la profondità di dritto e di rovescio e arriva la chiosa della frazione sul 7-5, con un 73% di punti ottenuti contro la seconda del serbo che dice molto.

Nel secondo set si assiste a una vera e propria “mattanza tennistica”. Lajovic non riesce più a contenere il pressing da fondo dell’avversario e per lo spagnolo è facile trovare il punto. I break si susseguono e per il 31enne nativo di Castellón de la Plana arriva la vittoria sul 6-1, forte del 75% di prime di servizio in campo e del 68% di punti conquistati contro la seconda in battuta di Lajovic.

giandomenico.tiseo@oasport.it