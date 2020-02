ATP Delray Beach 2020: Opelka avanza facilmente, sorpresa Brandon Nakashima

Sono andati in archivio questa notte i primi quattro match di secondo turno nell’ATP 250 di Delray Beach, appuntamento oramai tradizionale del febbraio americano che in passato vide Davide Sanguinetti arrivare due volte in finale, vincendo quella del 2002 contro Andy Roddick.

Nella parte bassa del tabellone, nessun problema per l’americano Reilly Opelka, che sconfigge in un’ora e 4 minuti il connazionale Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-3 6-4, mettendo a segno un break per set. Non ci sarà la sfida tra connazionali con Ryan Harrison, però, perché il sudcoreano Soonwoo Kwon, al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza, riesce a sconfiggere il ventisettenne di Atlanta, che sta cercando di risalire la china dopo anni difficili, per 6-4 3-6 7-6 (0).

Nella parte alta, invece, arriva il colpo a sorpresa, e lo firma il numero 294 del mondo, lo statunitense Brandon Nakashima, diciottenne di San Diego arrivato al professionismo proprio quest’anno. Nakashima sconfigge il britannico Cameron Norrie per 7-5 6-2, e andrà ora a giocare il quarto di finale con il giapponese Yoshihito Nishioka, molto veloce a liberarsi dell’altro americano Noah Rubin per 6-1 6-2 in nemmeno un’ora di gioco (esattamente 56 minuti).

