Novak Djokovic sa solo vincere. Questo ci ha detto fin qui il 2020, con il serbo capace di registrare un 16-0 alla voce vittorie/sconfitte imbarazzante per tutti gli altri. Karen Khachanov finisce nel tritacarne in un'ora e sei minuti di dominio del numero 1 del mondo che si garantisce con questo successo la certezza di rimanere in vetta al ranking ATP indipendentemente dal risultato di Nadal, impegnato sul cemento di Acapulco.

Il russo, numero 15 del ranking ATP, viene liquidato con un doppio 6-2 e per Djokovic in semifinale ci sarà il vincitore del derby francese tra Gael Monfils e Richard Gasquet. Ci arriverà con la miseria di 11 giochi concessi agli avversari nelle tre precedenti partite. Nell'altra semifinale, si sfideranno, invece, il britannico Evans (giustiziere al primo turno di Fabio Fognini) e il greco Stefanos Tsitsipas, seconda testa di serie e reduce dal trionfo di Marsiglia.

Dopo aver conquistato l'ATP Cup con la Serbia e gli Australian Open, battendo in finale Dominic Thiem, Novak Djokovic ha ben chiaro in testa il prossimo obiettivo.