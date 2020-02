Una pura formalità sbrigata in un’ora di gioco l’esordio nel torneo ATP 500 di Dubai di tennis per Novak Djokovic: sul cemento degli Emirati Arabi Uniti il numero uno al mondo si sbarazza celermente, con lo score di 6-1 6-2, del tunisino Malek Jaziri, che aveva ricevuto una wild card.

Nel primo set, durato appena 27 minuti, il monologo del serbo arriva celermente al 5-0, con il numero uno che si ritrova anche a due punti dalla partita sul 30-30, ma il tunisino, con uno scatto d’orgoglio, evita lo 0-6. La sentenza però è rinviata soltanto di qualche minuto, con Djokovic che a 15 chiude comodamente 6-1.

Nella seconda partita il tunisino parte al servizio e per due turni tiene la battuta, facendo in modo che ci sia equilibrio almeno fino al 2-2. Nei successivi quattro giochi però il serbo alza ancora una volta il livello del gioco e così scorrono i titoli di coda, con un parziale di venti punti a cinque che fissa lo score su 6-2 in 33 minuti.